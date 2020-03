Matteo Salvini contro Macron: "Italia chiusa per coronavirus, la Francia scarica migranti a Ventimiglia"

21 marzo 2020 a

Italia chiusa in casa per il coronavirus e fregata da Emmanuel Macron sui migranti. La denuncia arriva dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullina ed è rilanciata dal leader della Lega Matteo Salvini: "Mentre chiediamo agli italiani di restare chiusi in casa, a Ventimiglia denunciano l’arrivo di clandestini accompagnati dalle autorità francesi".

"Si tratta - spiega Salvini - di immigrati che fanno perdere le loro tracce e sfuggono a tutti i controlli, a partire da quelli sanitari. Ci appelliamo al Viminale per risolvere il problema e alla Farnesina per protestare con Parigi. In un momento così drammatico è fondamentale un rapporto di seria e leale collaborazione con gli altri Paesi europei. L’Italia merita rispetto". In ballo, dunque, c'è una questione di ordine pubblico ma pure di sicurezza sanitaria.