Non è l'Arena, Matteo Salvini replica a Orlando: "Mandagli la cassetta della trasmissione. Che lingua parla?"

La polemica impazza: perché il Parlamento resta chiuso nei giorni del coronavirus? Perché cassiere, medici, infermieri ed edicolanti sì e la casta no? Domanda che si pone, per esempio, anche Matteo Salvini, che chiede l'immediata riapertura delle aule in un momento così complesso per il nostro Paese. Ma c'è chi, come Andrea Orlando, non trova di meglio che rinfacciargli come "in più occasioni si rifiutò di venire in Parlamento e ad alcune Commissioni bicamerali su vicende assai importanti". Bene, pacifico, è accaduto. Ma si fa sommessamente notare che all'ordine del giorno in quelle occasioni non c'era una pandemia. Ma tant'è, una risposta al piddino arriva direttamente dal leader della Lega, ospite in collegamento a Non è l'arena, il programma della domenica sera di Massimo Giletti in onda su La7. "Non rispondo a polemiche vuote - ha affermato interpellato sugli attacchi di Orlando -. In questi minuti ho parlato di vita, mascherine, affitto, mutuo e lavoro. Mandagli la cassetta della trasmissione", chiede a Giletti. E ancora: "Ma che lingue stiamo parlando? Io gli dico che voglio andare in Parlamento per dialogare", conclude Salvini.