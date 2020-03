Sondaggio Ixè per Cartabianca: Matteo Salvini e la Lega tallonati dal Pd, effetto-coronavirus

25 marzo 2020 a

a

a

Secondo l’ultimo sondaggio Ixè realizzato per Cartabianca, i primi effetti del coronavirus iniziano ad avvertirsi anche sulle intenzioni di voto. I partiti della maggioranza possono sorridere, in particolare il Pd, che guadagna 0,4 e sale al 22,9%: calano ulteriormente le distanze con la Lega, che perde 0,5 e scende al 26,5%. Secondo le rilevazioni Ixè per il programma di Rai3, Matteo Salvini avrebbe perso circa 6 punti negli ultimi quattro mesi: al 19 novembre 2019 era dato al 32,6% e con un vantaggio di 11,6 sui dem. Una piccola flessione la subisce anche Fratelli d’Italia, rilevata al 12,7% (-0,3) e dietro al Movimento 5 Stelle, che rimane stabile al 15,1% (+0,2). Un piccolo passo avanti per Forza Italia (7%, +0,4), mentre Italia Viva sprofonda sempre più giù: è al 2,2%, era al 3% un mese fa.