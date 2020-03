Sondaggio Winpoll, Luca Zaia promosso dagli italiani: è lui il governatore affronta meglio il coronavirus

25 marzo 2020 a

Gli italiani vorrebbero Luca Zaia. È il governatore del Veneto, lo stesso che per primo promise misure ristrette per fermare il coronavirus, ad avere la meglio nei sondaggi. Secondo i numeri snocciolati da Winpoll, sono i governatori delle regioni del Nord a vantare il più alto gradimento. Al primo posto c'è lui: Zaia con 79 per cento dei giudizi positivi per come sta gestendo la crisi. Dietro di lui ci sono il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini con il 73 e il collega della Lombardia, Attilio Fontana, con il 72.

Non si può dire lo stesso però per il governo. Le misure prese da Giuseppe Conte e giallo-rossi non solo sono state tardive, ma anche insufficienti. Perlomeno questo è quello che pensa il 52 per cento degli italiani, in contrasto invece con il 48 che giudica positivamente i provvedimenti contenuti nel “Cura Italia”. Tra questi non poteva che esserci la maggioranza degli elettori Pd (82 per cento) e Movimento 5 Stelle (78) mentre i più critici sono indubbiamente gli elettori di centrodestra.