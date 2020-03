Giuseppe Conte e Speranza, il 31 gennaio parlarono di Cina e non di coronavirus e ospedali

26 marzo 2020 a

a

a

"L'Italia è pronta". Era il 31 gennaio e Giuseppe Conte e Roberto Speranza assicurarono dopo la riunione del comitato operativo che non c'era motivo di temere disastri per l'epidemia di coronavirus. Quasi due mesi dopo, sappiamo tutti com'è finita: un Paese in quarantena, Cina superata nel record di decessi, economia al collasso, situazione sociale al limite.

"Gli italiani vi presenteranno il conto del fallimento", Senaldi avverte Casalino "del Grande Bordello"

La prima misura, il blocco dei voli dalla Cina, fu definita dal ministro della Salute così: "Le nostre precauzioni sono le più rigide d' Europa". Ma secondo il Fatto quotidiano, quel giorno "nessuno parlò di capacità ricettiva degli ospedali, di posti in terapia intensiva e neppure di cercare sul mercato internazionale mascherine, respiratori e tamponi, di preparare barellieri, infermieri e medici, di prevedere un aumento dell' organico, di emanare protocolli per i soccorsi urgenti. Nessuno". E questo nonostante quella stessa mattina il CdM avesse proclamato lo stato d'emergenza e nominato Angelo Borrelli, capo del dipartimento di Protezione civile, coordinatore per l'emergenza. Solo tre giorni prima, il 28 gennaio, l'Oms aveva spiegato che "il rischio globale di epidemia è alto".

"Il regalo più bello", Sallusti sogna già: chi può prendere le redini del governo in piena emergenza

Eppure, "il tema più delicato - spiega ancora il retroscena del Fatto -, affrontato per gran parte del tempo dalle 17 alle 19.30 e foriero di accorati interventi, fu il rapporto con la Cina, compromesso per gli Esteri, perché il mancato preavviso non aveva fertilizzato il territorio diplomatico; dannoso per i Trasporti, perché i cinesi potevano entrare in altri modi e senza controllo". Tutto vero, ma oggi è chiaro (e sarebbe dovuto esserlo anche allora) come la priorità dovesse essere la tenuta del sistema sanitario nazionale.