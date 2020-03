Coronavirus, Silvio Berlusconi smonta Matteo Renzi senza citarlo: "Riaprire tutto? Bisogna essere responsabili"

31 marzo 2020 a

A rispondere a Matteo Renzi ci pensa anche Silvio Berlusconi. Il Cavaliere torna in campo, di prepotenza, seppur da Nizza, dove si trova nella figlia Marina per ripararsi dal coronavirus. Il leader di Italia Viva, infatti, continua a sostenere che la priorità sia riaprire il Paese. Parole che il leader di Forza Italia non condivide. E lo mette in chiaro sui profili social, dove pur senza citarlo, smonta l'idea di Renzi. "Bisogna essere responsabili - premette Berlusconi -: riaprire troppo presto, come alcuni vorrebbero, prima che il virus sia sotto controllo, potrebbe costarci molto più caro. Invece è giusto prepararci fin d’ora al momento nel quale le autorità sanitarie ci diranno che si potrà ricominciare a lavorare", conclude. IL tutto allegando una foto di piazza Duomo, a Milano, desolante e vuota, piena soltanto dei piccioni in cerca di cibo.