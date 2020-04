Sardine, Jasmine Cristallo insulta Matteo Salvini: "Sciacallo, sponsor del nuovo Duce Orban"

01 aprile 2020 a

a

a

Le Sardine non sono sparite, ogni tanto tornano a criticare, anzi a insultare, Matteo Salvini, la sola cosa che fino ad ora hanno dimostrato di fare. Questa volta a ergersi da portavoce è Jasmine Cristallo che, in un momento critico di questo tipo, rilascia un'intervista all'Adnkronos contro il leader della Lega e i nemici sovranisti. "Pieni poteri a Orban? La Storia ci racconta di altri personaggi che in momenti di crisi hanno ottenuto 'democraticamente' i pieni poteri. Inutile raccontare com’è andata a finire", esordisce il pesciolino in riferimento alle dittature. Ed ecco che non poteva mancare "il senatore Salvini, l’esegeta della contraddizione, il maratoneta dello sciacallaggio politico, criticava aspramente l’operato del presidente Giuseppe Conte definendolo 'autoritario'. Oggi lo ritroviamo tra i primi sponsor del neo Duce ungherese...".