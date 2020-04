Unione Europa, Italia contro Olanda: "La legge del Fracassi, sempre in cu*** ai Paesi Bassi"

02 aprile 2020 a

In questi giorni di battaglia con l'Europa, contro l'Italia non c'è solo la Germania, ma anche l'Olanda. Già, i falchi olandesi guidati dal premier Mark Rutte. Un fronte, quello dei Paesi Bassi, che starebbe vacillando: "Se il Nord non aiutasse il Sud perderebbe non solo sé stesso ma anche l'Europa", questo l'appello rivolto da alcuni intellettuali al premier. Ma qui non si parla delle dinamiche in atto a Bruxelles e dintorni, bensì di una curiosità svelata da Paolo Valentino in un meraviglioso pezzo sul Corriere della Sera. Un pezzo dedicato proprio alla vicenda olandese, alla riluttanza di Rutte e a tutto ciò di cui vi abbiamo dato conto in premessa.

Ed eccoci alla curiosità, quella che - spiega Valentino - alla Farnesina chiamano "la legge dei Fracassi". Legge che fu ideata dall'ambasciatore Gugliemo Folchi, il quale la formulò negli anni cui l'Europa stava nascendo, insomma quando la Cee era appena nata e i nostri rappresentanti in sede continentale ancora non avevano ben chiare le posizioni da sostenere. Ed eccoci, alla legge del Fracassi: "Nel dubbio, in cu*** ai Paesi bassi". Ovvero, "se non avete istruzioni, fate parlare l'olandese e poi prendete la posizione diametralmente opposta". Insomma da più di 60 anni la diplomazia italiana ha ben chiara una cosa: mai ascoltare gli olandesi, i quali a loro volta non vorranno mai concederci nulla. Vero, signor Rutte?