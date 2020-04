Coronavirus, Matteo Salvini: "Referendum sull'uscita dall'Unione europea? Assolutamente comprensibile"

02 aprile 2020 a

Matteo Salvini non esclude la possibilità di un referendum sull’uscita dall’Unione europea. Il leader della Lega ha tenuto una diretta su Facebook e ha definito “assolutamente comprensibile” la proposta di una consultazione popolare. D’altronde la delusione è altissima per “l’egoismo, l’assenza, la lontananza di Bruxelles, Berlino, Francoforte e Amsterdam”. Nelle scorse ore Ursula von Der Leyen ha fatto retromarcia, ma Salvini non è soddisfatto: “Oggi la presidente della commissione europea chiede scusa all’Italia e agli italiani. Ci si poteva pensare prima”. Inoltre l’ex ministro ribadisce il ‘no’ al Mese: “Governo avvisato mezzo salvato. Mai, mai pronunciare la parola Mes, perché poi le condizioni possono cambiare in corso d’opera e quindi sarebbe ipotecare il futuro, il lavoro, i risparmi e la speranza degli italiani e dei nostri figli”.