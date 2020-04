Matteo Salvini, minacce di morte sul gruppo M5s: "Una pallottola in fronte al ca*** verde"

03 aprile 2020 a

"Anche in tempi di virus - dice Matteo Salvini - c’è chi minaccia di morte... Un sorriso e un bacione". Questa la reazione del leader della Lega a un post apparso sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle in cui si legge: “Sapete come si risolve il problema del cazzaro verde? Una pallottola in mezzo alla fronte e passa tutto”. A firmare la frase è Gianfranco Riti, membro del gruppo M5s-Sacile (Friuli-Venezia Giulia), là dove è apparsa l'intimidazione.

Qui, dopo aver eliminato il contenuto, si leggono delle scuse: “Come Portavoce del Movimento 5 Stelle locale, comunico che io e tutto il mio gruppo, ci DISSOCIAMO categoricamente da quanto affermato dal Signor Riti che non ne fa più parte da circa 2 anni e pertanto parla solo a suo nome! Chiedo io scusa pubblicamente per la frase scritta, veramente indegna anche verso il peggior avversario. Rosita Cicoria Portavoce M5S Montefiascone”.