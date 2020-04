Silvio Berlusconi: "No a un governissimo guidato da Mario Draghi, non è il momento di cambiare"

03 aprile 2020 a

Silvio Berlusconi dice no a un governissimo guidato da Mario Draghi. "Non credo che questo sia il momento di cambiare il governo", spiega il presidente di Forza Italia in collegamento a Radio 101, commentando l'ipotesi di un esecutivo di unità nazionale guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea e invocato da molti. "Credo che dobbiamo tutti quanti stringerci attorno a chi prende le decisioni. L'ho sempre pensato e continuerò a pensarlo".

La cosa più importante ora, continua il Cavaliere, "è salvaguardare il tessuto produttivo del paese, cioè le imprese e così i posti di lavoro. Per fare questo è fondamentale che lo Stato garantisca i prestiti che le banche concederanno alle imprese. Ed è molto importante che la pubblica amministrazione paghi i debiti che ha da tempo con molte aziende private''.