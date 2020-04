Matteo Salvini contro il Mes: "Un crimine, nessuno Stato si oppone. Il governo Conte che dice?"

03 aprile 2020 a

“Parlare di Mes è un crimine”. Matteo Salvini conferma la posizione dura e netta contro il meccanismo europeo di stabilità. “Pare che l’Europa voglia andare in questa direzione - dichiara il leader della Lega - e, secondo quanto dicono a Bruxelles, nessuno Stato si sta opponendo. Sarebbe gravissimo, sarebbe un crimine contro gli italiani: il governo che dice?”. L’ex ministro precisa di non voler polemizzare con il premier Giuseppe Conte, ma allo stesso tempo non può permettere che “qualcuno, usando il virus, faccia digerire agli italiani il Mes. Nessuno pensi di usarlo cambiando il nome o la sigla. Sarà la storia a giudicare, ma la parola Mes fa rima con rapina”. Salvini parla anche dell’attuale rapporto con la maggioranza: “Dall’opposizione possiamo ascoltare e raccogliere le proposte, vedremo nei fatti se questo è un ascolto di facciata, cosa che purtroppo finora è accaduto, oppure se si trasformerà in vera e propria collaborazione”.