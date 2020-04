Sondaggio Tecnè, le cifre della rimonta di Lega e Fratelli d'Italia: brusca frenata per il Pd

06 aprile 2020 a

In piena emergenza coronavirus è il centrodestra a essere premiato. Tecnè conferma una ripresa della Lega di Matteo Salvini, da tempo punita nei sondaggi. Il Carroccio ha infatti guadagnato, passando in una settimana dal 28,9 al 29 per cento. Non c'è storia dunque per il Partito democratico che ha tentato invano un sorpasso. Il partito di Nicola Zingaretti non solo ha arrestato la propria ascesa, ma ha anche perso lo 0,2 dei punti percentuali attestandosi al 22 per cento.

Sorte differente per Fratelli d'Italia capitanato da Giorgia Meloni, che raggiunge il 14,4 per cento (+0,2) staccando così il Movimento 5 Stelle indietro al 13,7 (+0,1). Rimane stabile Forza Italia con il 6,9 per cento mentre Italia Viva perde lo 0,2 e scende al 2,9. Sinonimo questo che gli italiani non ripongono grande fiducia nel governo. Almeno non in questo preciso momento storico.

