Matteo Renzi sul coronavirus: "Io l'avevo detto che bisognava riaprire l'Italia e mi hanno dato dell'imbecille, ora invece..."

06 aprile 2020 a

Matteo Renzi lo aveva detto, l'Italia va riaperta per far fronte alla crisi causata dal coronavirus. "Una settimana fa ho chiesto di iniziare a pensare alla riapertura - scrive il leader di Italia Viva nella sua enews -. I gentili mi hanno detto che ero un irresponsabile, i maleducati mi hanno detto che ero un imbecille. Oggi, però, stanno tutti discutendo solo di questo". Un dietrofront inconcepibile per il fu rottamatore che spiega: "Delle due l'una: o sono diventati tutti irresponsabili e imbecilli, oppure anche stavolta abbiamo indicato un percorso".

Per Renzi infatti chi fa politica deve aprire strade nuove. In questo caso, "fare un piano di uscita serio" per evitare, come più volte ribadito, di finire al macero. Anche se questo comporterà inevitabilmente "un radicale cambio di abitudini. Ma dovremo ripartire" conclude.

