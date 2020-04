Giuseppe Conte, il Dl aprile: "400 miliardi per le imprese, enorme potenza di fuoco per la fase 2"

06 aprile 2020 a

"Una enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità". Giuseppe Conte, al termine del CdM, annuncia le misure del Dl Aprile, l'ultimo per arginare l'emergenza coronavirus e soprattutto impostare la "Fase 2", quella della graduale riapertura delle attività economiche. Sul tavolo, prestiti per 400 miliardi alle imprese e tasse sospese per due mesi ad aprile e maggio.

"Stiamo lavorando a provvedimenti di più ampia prospettiva, confidiamo che Pasqua possa diventare il momento in cui la curva epidemica diventi s che siano piccole medie e grandi: 200 mld per il mercato interno e altri 200 per l'export. empre più sotto controllo, se non discendente, per proiettarci in una fase che ci consentirà una nuova primavera" e di "ripartire con forza, recuperando il terreno perduto e di risollevarci dalle macerie". E dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri arrivano i numeri: dallo Stato arriverà "una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo a superare questo momento difficile", attraverso "30 miliardi a sostegno di queste garanzie" verso le imprese. Miliardi che Conte calcola addirittura in 400 come liquidità per le imprese "che siano piccole medie e grandi, 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per l'export". "L'intervento più poderoso nella storia d'Italia", lo ha definito il premier.

