Giorgia Meloni, fiducia sul Cura Italia: "Smascherato Conte, giudicheranno gli italiani"

Altro che "cabina di regia". Secondo Giorgia Meloni "con l'apposizione della fiducia sul decreto Cura Italia viene definitivamente smascherata la farsa della presunta volontà di condivisione da parte del governo Conte".



"Mi chiedo - sottolinea la leader di Fratelli d'Italia - a cosa siano servite ore e ore di riunione con le opposizioni se la maggioranza aveva in mente di blindare il provvedimento. Evidentemente Conte non è in grado di mettere d'accordo la sua litigiosa maggioranza e preferisce sbarrare la strada alle tante proposte migliorative che avevamo predisposto. Noi abbiamo la coscienza a posto perché dall'inizio abbiamo fatto del nostro meglio per dare una mano, ma dispiace vedere cestinato il nostro contributo perché crediamo che sarebbe stato utile. Niente polemiche, giudicheranno gli italiani".

