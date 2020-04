CartaBianca, Matteo Renzi sul coroanvirus: "Dobbiamo dire la verità su quanto durerà l'emergenza"

08 aprile 2020 a

A Matteo Renzi va riconosciuto almeno il merito di parlare in modo chiaro. Almeno in questo caso, nel corso dell'emergenza coronavirus. Prima si è schierato a favore di una rapida riapertura, attirandosi molte critiche ma offrendo una posizione precisa. Dunque, ha detto chiaro e tondo che il governo non vuole dire con precisione quanto a lungo durerà l'emergenza: due anni, secondo il leader di Italia Viva. Tema sul quale è tornato a martellare nel corso di un'intervista a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. In primis, Renzi ha difeso il sistema sanitario: "A fronte di una vera e propria ecatombe, persone morte da sole, senza poter stringere la mano a nessuno, ci sono state tante vite salvate dal nostro sistema sanitario". Poi, però, il leader di Italia Viva è tornato a ripetere che "è necessario dire la verità, il virus non passerà domani mattina".

