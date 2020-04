Matteo Renzi contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Nazionalisti all'amatriciana che inseguono quelli come Orban"

02 aprile 2020 a

Matteo Renzi, nonostante l'Italia sia stata abbandonata al suo destino, sta dalla parte dell'Europa: "L'Ue sta facendo una grandissimo lavoro, con buona pace dei nazionalisti all'amatriciana che inseguono chi, come Orban, prende i soldi europei e poi costruisce un muro". Il leader di Italia Viva fa, senza fare nomi, riferimento a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, entrambi a sostegno del premier ungherese. Quest'ultimo, smarcandosi dall'Ue, ha ottenuto i pieni poteri dal suo Parlamento, un atto che la sinistra, e non, ha liquidato come "anti-democratico".

E ancora, in un'intervista all'Adnkronos: "La retorica anti Ue di questi giorni non ha senso - sottolinea -. I coronabond saranno la ciliegina, ma chi dà la colpa all'Ue cerca alibi". Poi non può che dirsi contento del fatto che il governo vanti un grande consenso. Peccato però che il suo partito non si schiodi dal 3 per cento, in netta contrapposizione con l'andamento degli alleati giallo-rossi.