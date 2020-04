Giorgia Meloni, rabbia per il crollo del ponte: "Dopo l'emergenza coronavirus mettiamo fine a questo schifo"

08 aprile 2020 a

Giorgia Meloni è furibonda per l'ennesimo crollo di un ponte. "Da italiana provo rabbia nel vedere crollare i ponti della mia Nazione", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Segno di anni di mala gestione e cattiva politica". La fine dell’emergenza del coronavirus, continua la presidente di Fratelli d'Italia, "dovrà segnare anche la fine di questo schifo, partendo da un imponente piano infrastrutturale e la revoca di ogni posizione di rendita".

Crolla un altro ponte, 2 camion coinvolti: miracolati. Gli allarmi ignorati: altro scandalo italiano

Un ponte è infatti crollato stamattina 8 aprile sulla Sp70 in località Albiano, ad Aulla (Massa Carrara). I veicoli in transito coinvolti sono due furgoni che sarebbero rimasti comunque sopra la carreggiata collassata. Uno dei conducenti sarebbe rimasto illeso e si sarebbe messo in salvo da solo, mentre un altro autista avrebbe subito un trauma toracico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria.

