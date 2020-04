Mes, la denuncia di Claudio Borghi: "Atto inaudito, non pubblicata la proposta per abrogare il trattato"

09 aprile 2020 a

a

a

“Con un atto inaudito la Camera non ha pubblicato la proposta di legge costituzionale Cestari-Molinari per abrogare la ratifica del trattato sul Mes”. È la denuncia che arriva da Claudio Borghi. Nei giorni in cui si registra lo stallo dell’Eurogruppo sugli strumenti per affrontare la crisi economica derivata dall’epidemia da coronavirus, il deputato leghista è in prima linea contro il Mes e segnala che la pdlc è stata “sospesa per ‘valutazioni’”. “Siamo arrivati al punto che quando si tocca il Mes - ha evidenziato Borghi - un parlamentare non può nemmeno fare proposte di legge. Ma scherziamo?”. Il deputato della Lega ha poi seguito l’intervento in Senato di Matteo Salvini, applaudendo il passaggio sull’Europa: “Non abbiamo mai dato nessun mandato a Conte e Gualtieri per trattare in Europa. Se firmeranno anche solo mezzo Mes, chiederemo la sfiducia al governo in quest’aula”.

"A Mattarella è andato di traverso il minestrone". Conte, retromarcia sulla Ue? La soffiata di Borghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.