Mario Giordano contro il Pd: "Coronavirus? No, ecco quali sono le loro priorità". E Giorgia Meloni rilancia l'attacco

09 aprile 2020 a

a

a

Dopo la polemica sulla "falsa chiusura dei porti", Giorgia Meloni torna ad attaccare il governo. O meglio, il Pd. Il motivo? Semplice, le priorità del partito capitanato da Nicola Zingaretti sono le più lontane al coronavirus. La leader di Fratelli d'Italia, sul suo profilo Twitter, condivide "un video-denuncia di Mario Giordano", andato in onda a Fuori dal Coro. "In situazione d'emergenza - spiega il conduttore della trasmissione di Rete Quattro - ci sono delle cose non fondamentali". Una a caso le nomine della Regione Lazio, guidata proprio da Zingaretti in persona. In questo periodo sono stati nominati tre presidenti per i parchi, un responsabile per i progetti speciali, un revisore della film commissione e, infine, è stato aumentato lo stipendio al cerimoniere.

Video su questo argomento "Sei un untore". La Russa massacra il grillino, al Senato si scatena l'inferno: mascherine e insulti, interviene la Casellati | Video

"Tutte cose legittime - mette le mani avanti Giordano -, ma sono più urgenti le mascherine o l'aumento al cerimoniere?", si domanda quasi retoricamente. Ma le cattive notizie non finiscono qui, perché Giordano in diretta tira fuori un documento dal titolo "Consulenza in materia di valorizzazione della storia e della memoria del territorio della Regione Lazio" datato il 26 marzo. "La conoscenza storica del Lazio è fondamentale, ma chi è che ha preso questa consulenza? Un certo Umberto Gentiloni Silveri, cugino di Paolo Gentiloni. Ma voi capite che la valorizzazione del territorio può aspettare un attimo?". Come dargli torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.