Sondaggio Masia per Agorà: Giuseppe Conte, boom di fiducia. E la Meloni supera Salvini

Giuseppe Conte si conferma il leader politico che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati. A dirlo è l’ultimo sondaggio condotto da Fabrizio Masia per Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai3. Il presidente del Consiglio è stato rilevato al 45%, in crescita di due punti rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle c’è Giorgia Meloni, che con il 36% si piazza appena davanti a Matteo Salvini (35%). È invece curioso il caso dei leader dei due principali partiti di maggioranza: la fiducia in Nicola Zingaretti è al 24%, mentre quella in Luigi Di Maio è al 21%. Pd e M5S insieme arrivano esattamente alla stessa percentuale di gradimento del solo Conte. Più staccati ci sono poi Mattia Santori (19%), Silvio Berlusconi (18%) e Matteo Renzi (14%).

