Massimo Cacciari contro Giuseppe Conte: "Errore l'attacco a reti unificate a Salvini e Meloni"

Tra chi dice "no" a Giuseppe Conte, tra quelli a cui non è piaciuto lo show a reti unificate contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, c'è Massimo Cacciari. Sul Fatto Quotidiano - incredibile ma vero, Marco Travaglio ospita una voce critica nei confronti del premier - spiega chiaro e tondo che "Conte ha sbagliato, è chiaro. Ha sbagliato per tatto e per sostanza". Il punto, ragiona il filosofo, è che in un momento in cui "il dibattito parlamentare è ridotto al minimo", il premier "deve evitare ogni polemica con le opposizioni, che peraltro non hanno le sue stesse possibilità per parlare". Già, lo show, sottolinea Cacciari, "era quasi a rete unificate". E ancora: "Conte non può approfittarsi di una situazione del genere". Dunque, il filosofo suggerisce al presunto avvocato del popolo di "mettere da parte le cartucce" per una fase successiva. E conclude: "Finché però siamo costretti ad ascoltare i suoi imperativi categorici, deve capire che non può fare polemica, neanche se si tratta di una replica ad attacchi ricevuti da altri esponenti politici", conclude.

