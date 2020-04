Giuseppe Conte, anche Matteo Renzi lo critica: "Io in 3 anni da premier ho fatto solo un discorso a reti unificate"

13 aprile 2020 a

Anche Matteo Renzi ironizza su Giuseppe Conte. "Il presidente del Consiglio fa molte dirette a reti unificate, io in tre anni non ho fatto una sola diretta a reti unificate". Il leader di Italia Viva, che per inciso sostiene il premier nella maggioranza di governo, in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica picchia duro sul discorso dello scorso weekend, che dall'emergenza coronavirus e dalla proroga del lockdown è scivolato in un attacco politico a Matteo Salvini e Giorgia Meloni",



"Penso che nel nostro sistema la diretta a reti unificate sia pertinenza del solo Presidente della Repubblica - conclude Renzi -. Ma io non avevo neanche Rocco Casalino come portavoce".

