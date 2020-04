Giorgia Meloni attacca il governo: "Chiedono sacrifici e permettiamo a decine di africani di sbarcare in assembramento?"

14 aprile 2020 a

Tutti i controsensi del governo in una fotografia, rilanciata sui social da Giorgia Meloni nel giorno di una Pasquetta blindata a causa del coronavirus. Già, perché gli italiani sono costretti a restare in casa. Eppure gli sbarchi di immigrati proseguono, senza che a questi vengano fatte rispettare le regole sul distanziamento sociale. Ciò che vedete nella fotografia lo spiega, con tono polemico, la leader di Fratelli d'Italia: "Mentre gli italiani rimangono (giustamente) a casa per isolare il #Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) decine di immigrati africani sbarcano e circolano in assembramento. Come possiamo chiedere sacrifici e rispetto regole ai cittadini se poi permettiamo tutto ciò?", conclude Giorgia Meloni. Una domanda, retorica, a cui Giuseppe Conte dovrebbe trovare una risposta.

