Giuseppe Conte, malumore nel Pd: "È lui il rappresentante del cadornismo, accentra poteri e scarica responsabilità"

15 aprile 2020 a

L'inadeguatezza di Giuseppe Conte riesce ad unire maggioranza e opposizione. Da giorni le mosse del premier non vengono gradite neppure dal Pd, all'interno del quale l'unanimità è pronta a rimpiazzarlo. A parlare di malumore ai piani alti ci pensa Francesco Verderami sul Corriere della Sera, dove spiega che "il grumo di problemi irrisolti ha portato nei gruppi parlamentari del Pd la fibrillazione a un punto che Conte viene ormai vissuto come 'il moderno rappresentante del cadornismo'". Il generale noto a tutti per la disfatta di Caporetto, il cui tratto è tipico "di una classe dirigente non all'altezza del momento storico, che accentra i poteri tranne poi scaricare le responsabilità".

"Alla cieca contro Conte, cappio al collo". Mes, crolla tutto: grillini scatenati contro il Pd

A mettere i bastoni tra le ruote al governo non bastava il coronavirus e la polemica contro Conte sul suo attacco a Giorgia Meloni e Matteo Salvini in conferenza stampa. Ora si aggiunge anche la controversa questione Mes su cui Pd e Movimento 5 Stelle si stanno prendendo a male parole, facendo scricchiolare sempre più la poltrona del presidente del Consiglio.

