Sondaggio di Fabrizio Masia, dietrofront: tutti fermi, crescono solo Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Alla faccia di Giuseppe Conte. Dal sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà su Rai 3, gli unici leader a crescere sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Entrambi, reduci da un'alleanza di governo, aumentano la propria fiducia di un punto percentuale. Il leader della Lega arriva infatti al 36 per cento, aggiudicandosi il terzo posto nella classifica del direttore di Emg Acqua. L'ex leader del Movimento 5 Stelle invece ottiene il 22 per cento, arrivando alle calcagna di Nicola Zingaretti che vanta un 24 per cento.

Sorte differente per il premier e per la leader di Fratelli d'Italia. Conte è sì al primo posto (45 per cento), ma in una settimana non è salito nemmeno di mezzo punto percentuale. Conseguenza, questa, da ricondurre con ogni probabilità alla cattiva gestione dell'emergenza coronavirus. Ferma anche Giorgia Meloni al secondo posto con un 36 per cento di gradimento, accompagnata dall'immobilismo di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi (il primo al 14 e il secondo al 18). A scontare un caro prezzo sono Mattia Santori, leader delle Sardine, che ricompare solo per insultare Salvini (-1 in una settimana) e Vito Crimi, capo politico pentastellato, che scende di un punto attestandosi ultimo con uno scarso 11 per cento. Forse merito delle liti interne al governo sul Mes.

