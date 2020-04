Matteo Renzi, lo sfogo: "Giuseppe Conte? Tra un mese o poco più l'Italia si accorgerà"

16 aprile 2020 a

Sempre più isolato da un punto di vista politico, in Italia come in Europa. Si parla di Giuseppe Conte, il premier che però, stando ai sondaggi, continua a convincere gli italiani nel bel mezzo di questa emergenza coronavirus. Sondaggi che però, stando a quanto confidato da Matteo Renzi, ben presto cambieranno direzione. Le parole del leader di Italia Viva vengono rilanciate da Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, in cui viene riportato il ragionamento fatto da Renzi con i suoi: "Il problema per Conte non sarà l'Europa, i grillini troveranno un modo per dire sì, ma semmai i limiti che dimostrerà nella gestione dell'economia reale del Paese. Quando l'opinione pubblica se ne accorgerà, si porrà la questione del govero. Tra un mese o poco più", conclude Renzi. Insomma, ancora qualche settimana poi, secondo il leadr di IV, anche gli italiani inizieranno ad aprire gli occhi circa i disastri commessi.

