DiMartedì, Pierluigi Bersani ringrazia Silvio Berlusconi: "Non ho potuto farlo in diretta"

La politica per una volta viene messa in disparte. Lo mette nero su bianco Pier Luigi Bersani che, in diretta a DiMartedì su La7, afferma: "La politica non è tutto, c'è anche l'umanità". Il presidente di Articolo Uno da Giovanni Floris elogia Silvio Berlusconi: "Non l'ho potuto ringraziare in diretta, il mio intervento era registrato, ma sono rimasto colpito dalla sua cortesia nel ricordare l'episodio del 2009, quando Berlusconi era ricoverato al San Raffaele dopo l'aggressione con la statuetta in piazza Duomo a Milano - prosegue nel suo racconto -. Io da poco diventato segretario del Pd decisi di andarlo a trovare. Un po' a sorpresa. E sì, ci tenemmo per mano", conferma il leader della sinistra, che nel 2017 lasciò il Pd.

Una replica, quella di Bersani, giunta dopo le dolci parole del leader di Forza Italia che, sempre nel salotto di Floris, aveva parlato così: "È una persona perbene e generosa, che dopo l'attentato venne in ospedale e stette con me mezz'ora tenendomi la mano".

