Silvio Berlusconi, il sondaggio Ipsos: clamoroso vantaggio di 10 punti su Matteo Renzi

L'ultimo sondatto Ipsos fa godere Luigi Di Maio, ma occhio a Silvio Berlusconi. Nella classifica sul gradimento dei leader politici, se Giorgia Meloni si conferma in testa col 31% (la fondatrice di Fratelli d'Italia è però in calo di 4 punti), dietro si registrano due exploit che hanno del clamoroso. L'ex capo dei 5 Stelle Di Maio supera addirittura l'ex collega vicepremier Matteo Salvini: il grillino è al 30%, con un quasi inspiegabile +10% nell'ultimo mese, mentre il capo della Lega è al 29%, in calo di 2 punti. E Berlusconi? L'ex premier è al 22%, pur in calo di 1 punto, ma con 10 impensabili punti di vantaggio su Matteo Renzi, l'uomo che qualche anno fa l'ha fregato con il patto del Nazareno. A giudicare dagli italiani, la vendetta va servita fredda.

