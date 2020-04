Coronavirus, Luca Zaia risponde a Vincenzo De Luca: "Chiude i confini? Così fa l'autonomia ed è Sud contro Nord"

19 aprile 2020 a

La provocazione di Vincenzo De Luca di blindare i confini della Campania per proteggersi da un’eventuale “fuga in avanti” di alcune regioni ha alimentato tensioni tra i governatori. “Se alcuni colleghi chiudono i confini - ha dichiarato Luca Zaia - allora la fanno loro l’autonomia, non è Nord contro Sud ma Sud contro Nord”. Il presidente del Veneto spinge per la fase 2 dopo aver gestito in maniera eccellente l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ma De Luca teme ancora il contagio nella sua Campania. “Mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno - ha aggiunto Zaia - se si chiudono i confini regionali, verranno tutti soppressi, il Frecciarossa sarà fermo, nessun tipo di trasporto verrà autorizzato. Che proposta è? Se poi c’è qualcuno che vuole preservare un’area delicata, ad altissima popolosità o con persone a rischio, è comprensibile. Ma se dicono che chiudono i confini regionali mi dicano come fare. Io - ha concluso il governatore veneto - non ho mai firmato ordinanze per chiudere”.

