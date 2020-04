Coronavirus, Matteo Salvini contro il Pd: "Commissariare la Regione Veneto? Dem senza vergogna, cercano poltrone"

20 aprile 2020 a

“Il Pd è senza vergogna, invece di ringraziare per tutto il lavoro fatto cercano altre poltrone”. Matteo Salvini non ha risparmiato un duro affondo a Diego Zardini e Alessia Rotta, i due deputati dem eletti in Veneto che hanno avanzato la richiesta più stupida degli ultimi tempi: “commissariate la Regione”. Proprio quella governata magistralmente da Luca Zaia durante le ore più delicate dell’epidemia da coronavirus: l’eccellente lavoro è riconosciuto dai fatti, il Veneto ha superato la fase più acuta dell’emergenza sanitaria ormai da tempo e si prepara a ripartire con intelligenza, anche se di fatto non si è mai sottomessa al lockdown totale (oltre il 60% delle aziende è già al lavoro). “Al posto di chiedere il commissariamento della Regione Veneto - è stata la replica secca affidata ad una nota dai parlamentari della Lega - Rotta e Zardini si preoccupino delle risposte che il loro governo non sta dando al nostro territorio e al Paese. Anche nella fase 2, per colpa del caos generato dal governo, siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi, mentre siamo ancora appesi alle decisioni di Bruxelles sugli aiuti della cosiddetta fase 1”.

