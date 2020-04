Sardine, Mattia Santori replica a Giorgia Meloni: "Noi sciacalli? Dica da che parte sta"

20 aprile 2020 a

Prosegue il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mattia Santori. Il leader delle Sardine, dopo l'accusa di "sciacallaggio" da parte del numero uno di Fratelli d'Italia, replica così: "Ci sorprende questo attacco. La responsabilità principale della cattiva gestione dell'emergenza è di una Regione che ha mostrato tutte le sue fragilità". Ancora una volta i pesciolini non sanno a cosa appigliarsi e, come un banco di pesci, seguono la scia della sinistra attaccando la Lombardia in merito al suo operato anti-Covid.

"Loro - prosegue il frontman scomparso dalle tv - è la ripartizione di tutti i direttori delle Ats e Asst lombarde come le scelte sciagurate sulla gestione della questione relativa alle mascherine. Qui stiamo parlando di responsabilità politica e insipienza nell'agire nelle istituzioni". Poi l'invito all’onorevole, affinché faccia una scelta chiara e semplice: decidere da che parte stare. "Dalla parte dei cittadini e dello Stato - conclude nel suo monologo - o dalla parte degli amici o fratelli di partito?".



