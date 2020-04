Matteo Salvini risponde a Vincenzo De Luca: "Vuol chiudere la Campania? Gli ricordo che non ha una sanità all'altezza"

20 aprile 2020 a

a

a

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca stanno generando non poca polemica. Il presidente della Campania ha infatti ammesso che prenderà provvedimenti se le regioni del Nord riapriranno dopo il 4 maggio. In parole povere De Luca ha annunciato "di chiudere i confini" per i lombardi, i veneti e chi più ne ha più ne metta. Frasi che, oltre a Luca Zaia, non sono piaciute a un altro leghista: Matteo Salvini. "De Luca vuol chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca, che l'anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri... Evidentemente De Luca non ha una sanità all'altezza...'". Queste le dure parole di replica del Leader della Lega in una diretta Facebook.

Video su questo argomento Zingaretti, la ricetta tutta sua per uscire dalla crisi: "Reddito universale e Ue per farcela"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.