Silvio Berlusconi, il retroscena: "Pronto ad aiutare Conte in caso il M5s si sfilasse in cambio una nuova maggioranza"

Italia Oggi pubblica un articolo di Marco Antonellis in cui prospetta lo scenario di un governo Conte sorretto dai voti berlusconiani, se i grillini dovessero lacerarsi e divideri sul sostegno a Giuseppi. Si dice che questa ipotesi sia il sogno di U go Zampetti, grande consigliere del Quirinale, ascoltatissimo da tutte le parti politiche (5Stelle compresi) e Gianni Letta, l' eterno ciambellano del Cavalier Berlusconi, scrive Italia Oggi.

Berlusconi al governo con Conte? Brividi azzurri: ecco le parole di Tajani

Se a Giuseppe Conte dovessero mancare i voti in parlamento per far passare il Mes o le altre iniziative frutto delle trattative europee (perché una parte dei 5Stelle potrebbe rifiutarsi di approvarle) ecco che in soccorso potrebbe arrivare Forza Italia. Il soccorso però avrebbe un suo prezzo: la nascita di una nuova maggioranza di governo che ridarebbe, forse per l' ultima volta, centralità politica a Silvio Berlusconi. Insomma, la politica italiana in previsione della ricostruzione paese si sta rimettendo in moto e il sogno di Letta e Zampetti stavolta, auspice l' Europa, potrebbe veramente avverarsi.

