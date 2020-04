PiazzaPulita, Matteo Renzi contro Giuseppe Conte: "Ha fatto 28 commissioni, ognuno ha il suo stile"

24 aprile 2020 a

Siamo a PiazzaPulita di Corrado Formigli, dove Matteo Renzi è stato uno dei mattatori della puntata in onda su La7 giovedì 23 aprile. Il plauso per il patto in Europa, lo scontro con Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano e infine non poteva mancare la consueta bordata contro Giuseppe Conte, il premier del governo di cui, tecnicamente, il leader di Italia Viva fa parte. Renzi sceglie di attaccarlo per una delle ragioni che hanno attirato più critiche a Palazzo Chigi, ovvero il proliferare di comitati di esperti, task-force, commissioni e via dicendo. A Renzi basta una frase: "Il presidente del Consiglio ha un suo stile. Non è il mio... penso che siamo tutti d'accordo. Io non avrei fatto 28 commissioni", taglia corto Renzi. E i metaforici stracci continuano a volare...

