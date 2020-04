Luigi Di Maio, gaffe a Sky Tg24: "L'app Immuni segnala se stai per entrare a contatto con un positivo" e il web: "Veramente imbarazzante"

24 aprile 2020 a

Luigi Di Maio maestro di gaffe. Il ministro degli Esteri, ai microfoni di Sky Tg24, si è addentrato nella spiegazione dell'app Immuni. Nulla di così complesso, eppure anche in questo l'ex leader grillino è incappato in uno scivolone. "Serve - spiega in merito all'applicazione prevista dal governo per fermare il coronavirus - permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo".

Uno sbaglio. Non è infatti questo lo scopo di Immuni. Innanzitutto perché chi ha contratto il virus è obbligato a stare in quarantena in casa e poi perché l’app serve ad avvisare gli utenti registrati, entrati a contatto nei giorni precedenti con una persona, che questa persona solo a posteriori si è rivelata contagiata. Una frase che ha subito generato ironia negli utenti del web, dove spunta anche il commento "Veramente imbarazzante".

