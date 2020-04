Luigi Di Maio, il portavoce del ministro attacca La Stampa per il titolo dell'intervista

25 aprile 2020 a

Luigi Di Maio contro la Stampa per l'intervista di oggi publbicata dal quotidiano torinese nel suo primo numero con alla guida Massimo Giannini. In particolare il ministro degli Esteri si inalberato per alcuni passaggi sul Mes. "Non ho mai detto di dover essere pragmatici sul Mes, che continuiamo a ritenere uno strumento inadeguato, bensì ho detto di essere pragmatici sul negoziato europeo. Bisogna focalizzarsi sui temi, in particolare sui tempi del recovery fund", ha scritto su twitter Lugi Di Maio. Smentita anticipata anche dal portavoce di Di Maio, Augusto Rubei sulla propria pagina di Facebook: "Mi trovo costretto, in prima persona, a fare luce su quanto accaduto circa l’intervista rilasciata dal ministro Luigi Di Maio al quotidiano La Stampa. Il ministro ha rilasciato ieri pomeriggio la sua intervista al quotidiano torinese. Come da prassi, io stesso ho potuto verificare che quanto riportato corrispondesse fedelmente alle parole del ministro Di Maio. Stamani, però, con grande stupore abbiamo constatato che nel suo titolo La Stampa travisava totalmente le parole del ministro, strumentalizzandole. Argomento peraltro approfondito anche con La Stampa subito dopo aver rilasciato l’intervista, il che esclude ogni presunta incomprensione che possa essere sorta tra le parti".

