Sergio Mattarella, la gaffe della mascherina al 25 aprile: la toglie proprio al momento sbagliato

Una gaffe di Sergio Mattarella passata quasi in sordina, ma alla quale dedica spazio Il Tempo di Franco Bechis. Dobbiamo riavvolgere il nastro fino a ieri, sabato 25 aprile, quando il presidente della Repubblica si è mostrato nel suggestivo contesto dell'Altare della Patria, a Roma, solo e con mascherina sul volto. In occasione dell'anniversario per la Liberazione, il Capo dello Stato era ovviamente in assoluta solitudine. Eppure, come nota il quotidiano capitolino, il presidente della Repubblica fatica un poco, magari come tutti noi, a familiarizzare con le complicatissime regole per proteggersi dalla pandemia. Già, perché Mattarella quando si trovava solo sull'altare indossava la mascherina. Peccato che poco dopo, così come mostratro dalla fotografia qui sotto, il presidente della Repubblica si sia tolto la mascherina proprio quando si è avvicinato ai corazzieri, che al contrario la indossavano. Insomma, si è sfilato la mascherina nell'unico momento in cui non avrebbe dovuto farlo.

