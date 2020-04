Fase 2, Antonio Rinaldi chiama in causa Mattarella: "È d'accordo con il dpcm di Conte? Sospesi i diritti costituzionali"

28 aprile 2020 a

“Il presidente della Repubblica è d’accordo sulle disposizioni del dpcm di Conte?”. Se lo domanda Antonio Rinaldi, chiamando in causa Sergio Mattarella in un momento in cui l’Italia è dilaniata dalle polemiche sulla fase 2, che in realtà è un lockdown al quale hanno voluto cambiare definizione per dare almeno l’impressione di essere al lavoro sulla convivenza con il coronavirus. “Non c’è nessuna sospensione dei diritti costituzionali? Tutto regolare?”, si chiede ancora Rinaldi, che chiede almeno un passaggio in Parlamento per parlare di quanto sta accadendo. Ma ormai è chiaro da mesi che Giuseppe Conte e la sua ristretta cerchia intendono fare tutto da soli, in barba anche alla Costituzione.

