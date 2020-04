Giuseppe Conte ha silurato Rocco Casalino? Franco Bechis, un clamoroso indizio: "Ho incontrato il portavoce..."

29 aprile 2020 a

La conferenza domenicale di Giuseppe Conte sulla Fase 2 è stata un disastro. Se n'è accorto anche il premier che, finito di esporre le misure per far fronte al coronavirus, ha nei fatti Rocco Casalino. A darne la conferma l'assenza del portavoce di Conte durante il suo tour nel Nord Italia. Un dettaglio che non è sfuggito a Franco Bechis. "Il giallo di quella assenza - fa sapere il direttore del Tempo - si è chiarito casualmente in piazza del Pantheon, dove un gruppo di parlamentari era in coda per acquistare qualche genere alimentare nella sola bottega aperta".

Quelle strane "pressioni" e l'attacco di Conte in tv? Mossa di Salvini: vuole Casalino "sul banco degli imputati" in Rai

Proprio qui, svela, "ecco che è sbucato un inedito Casalino "casalingo". Quasi irriconoscibile dietro una robusta mascherina, in tuta da ginnastica e borse della spesa in mano". E al direttore del quotidiano romano che lo ha incalzato dicendogli: "Meglio, che così non combini nessun guaio", ha replicato: "Ho la mia privacy, non violatela...". Epure proprio ieri, martedì 28 aprile, anche Dagospia aveva rilanciato uno screzio Conte-Casalino, dove il primo, reduce dalle numerose fuguracce, avrebbe detto al secondo: "Gli italiani mi devono apprezzare come statista, non come politico". Ci siamod avvero liberati di Casalino?

