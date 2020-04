Mes, Vittorio Sgarbi su Silvio Berlusconi: "Ha torto e ragione insieme. Ma a chi dobbiamo ridare quei soldi?"

29 aprile 2020 a

Bastone e carota per Silvio Berlusconi. Questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso da Vittorio Sgarbi a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Si parlava del leader di Forza Italia e del suo atteggiamento, in particolare sul Mes, più conciliante rispetto agli alleati di Lega e Fratelli d'Italia. E Sgarbi spiega che, secondo lui, "Berlusconi ha torto e ragione insieme". Dunque il critico d'arte scioglie il suo pensiero: "Dal punto di vista del buonsenso ha ragione. Ma a chi dobbiamo restituirli quei soldi con le condizionalità?", aggiunge palesando, nei fatti, di non essere sulle stesse posizioni del leader di Forza Italia. Dunque, Sgarbi ribadisce che Berlusconi "va al di là della politica. La sua posizione, se la trasportiamo dalla ragionevolezza alla politica, porta a una risposta singolare: ha torto e ragione insieme", conclude Vittorio Sgarbi.

