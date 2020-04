Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi: "Nessun ultimatum. La maggioranza? Esiste ancora"

30 aprile 2020 a

In aula al Senato, Matteo Renzi si è prodotto in un indiscutibile ultimatum a Giuseppe Conte: così, non si va avanti. Italia Viva, e il leader per la prima volta lo dice chiaro e tondo in Parlamento, è pronta a uscire da questa maggioranza. Sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, infatti, sono troppe le incertezze, gli errori e i tentennamenti del premier. Renzi, insomma, vicino alla rottura, al punto di non ritorno. "Non abbiamo tolto i pieni poteri a Matteo Salvini per darli a lei", ha tuonato il toscano, insistendo sulla compressione delle libertà individuali e sul fatto che mai si erano viste "tante deroghe" rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. Parole forti. Parole chiare. E Conte che fa? Spallucce, finge che non sia accaduto nulla.

Intercettato mentre usciva da Palazzo Madama, il premier ha replicato al fu rottamatore: "Quale ultimatum? Renzi ha chiesto di fare politica? È quello che stiamo facendo, quindi non c'è nessun ultimatum" (in questo caso il riferimento è al fatto che il leader di IV ha contestato il fatto che a decidere in sostanziale autonomia sia il comitato tecnico scientifico, estromettendo la politica). Dunque è stato chiesto a Conte se questa maggioranza esiste ancora: "Sì", la risposta, consegnata giusto un attimo prima di uscire dal Senato. Giuseppe Conte, in bilico come non mai in questa sua seconda premiership, continua a non rendersi conto della situazione. O, semplicemente, non vuole ammetterlo.

