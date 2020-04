Giorgia Meloni a Stasera Italia attacca Conte: "Lede i diritti fondamentali degli italiani, non è normale"

30 aprile 2020 a

Giorgia Meloni, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, ha stroncato il premier Giuseppe Conte: "Tutte le persone dotate di senno si rendono conto che siamo in una situazione che non ha precedenti e che dobbiamo saper gestire. Conte ha ritenuto che il potere che il Parlamento gli aveva conferito nei primi giorni dell'emergenza potesse andare avanti mesi e mesi, ledendo i diritti fondamentali di milioni di italiani", attacca la leaader di Fratelli d'Italia. "Lo strumento col quale lavorare per stabilire le limitazioni alla libertà e alla limitazione ai diritti fondamentali, per la Costituzione italiana è il Parlamento. Dopo due mesi se tu vai avanti con quello schema non e' normale"., conclude la Meloni.

