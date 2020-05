Fase 2, sondaggio Noto: solo il 40% degli italiani userà l'app Immuni, il governo rischia un flop clamoroso

03 maggio 2020 a

Solo il 40% degli italiani ha intenzione di utilizzare l’app Immuni. Il sondaggio di Antonio Noto smonta uno dei pilastri del governo per la fase 2: gli esperti ritengono che almeno il 60% della popolazione deve installare l’app per far sì che il metodo incida nella diminuzione del rischio epidemiologico. “Se i numeri che rendono affidabile il sistema sono questi - è la considerazione del sondaggista su Il Giorno - il governo dovrà fare uno sforzo di comunicazione importante per aumentare la motivazione”.

Inoltre Noto ha condotto un’analisi sulla posizione degli italiani in merito al dibattito politico sulla fase 2 che ha creato due fazioni: quella che propende per la massima prudenza (linea degli esperti che consigliano il premier Giuseppe Conte) e quella che sostiene una ripartenza veloce (capeggiata dai due Matteo, Renzi e Salvini), seppur con le necessarie precauzioni. Gli italiani si pongono in una posizione più moderata: due su tre ritengono che le Regioni devono decidere le riaperture sulla base dell’andamento dell’epidemia e non deve essere il governo a stabilire una tempistica unica. Inoltre, il 59% si dice contrario all’autocertificazione: almeno gli spostamenti all’interno della stessa regione dovrebbero essere liberi. Per quanto riguarda la riapertura dei negozi, il 49% condivide la strategia di aprire un po’ alla volta, mentre il 43% dice che sarebbe stato meglio riattivare tutte le attività commerciali già dal 4 maggio.

