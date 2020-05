Franco Bechis, la difesa di Alfonso Bonafede: "Capita a tutti di avere la tentazione di fare una sciocchezza"

05 maggio 2020 a

a

a

“Io difendo assolutamente il ministro Alfonso Bonafede”. Così Franco Bechis ha stupito i suoi seguaci sui social, con una presa di posizione a favore del guardasigilli, travolto dal presunto scandalo della giustizia portato alla luce dal magistrato Nino Di Matteo. “Capita a tutti di avere la tentazione di fare una sciocchezza - ha scritto il direttore de Il Tempo - ma quel che conta è che alla fine lui non l’ha fatta…”. Parole, quelle del direttore del Tempo, che piovono nel bel mezzo della clamorosa resa dei conti tra giustizialisti: Di Matteo ha sostenuto a Non è l’Arena di aver ricevuto dal ministro l’offerta di guidare l’amministrazione penitenziaria ma, quando aveva deciso di accettare al termine di 48 ore di riflessione, il magistrato ha scoperto che Bonafede aveva già cambiato idea perché era venuto a conoscenza del parere negativo di alcuni boss mafiosi sulla nomina di Di Matteo. Meglio così, secondo Bechis. Meglio insomma non avere un "travaglino" come Di Matteo in un ruolo del genere (anche se oggi, sul Fatto Quotidiano, proprio Marco Travaglio ha sconfessato il pm ed ormai ex pupillo, reo di aver creato non pochi grattacapi a Bonafede),

"Come posso affidarmi a certi incompetenti?". Mafia e virus, Giletti asfalta Martina: le risposte? Zero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.