Antonio Maria Rinaldi, il titolo di Dagospia e l'affondo contro Bonafede: "Da cacciare a calci nel cu***"

05 maggio 2020

Del titolo con cui Dagospia ha riassunto la vicenda che sta travolgendo in queste ore Alfonso Bonafede, ve ne abbiamo dato conto in questo articolo. Già, il Guardasigilli grillino è in grossa difficoltà per le parole di Nino Di Matteo a Non è l'arena di domenica sera. E secondo Dago, se non fosse per il fatto che fu Bonafede ad introdurre Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, probabilmente, il ministro della Giustizia sarebbe già stato cacciato "a calci nel sedere", spiega Dago. Un titolo che viene ripreso e rilanciato su Twitter anche da Antonio Maria Rinaldi, il vulcanico europarlamentare della Lega, il quale però utilizza toni un poco meno urbani per parafrasare il titolo: "Se Bonafede non fosse lo sponsor di Conte, lo avrebbero cacciato a calci nel cu*** per Di Matteo", sintetizza Rinaldi. Cala il sipario.

