Massimo Giletti contro Martina a L'aria che tira: "Mafia e coronavirus, come posso affidarmi a certi incompetenti?"

Mettendo a confronto due piani distinti, Massimo Giletti mette all'angolo Maurizio Martina, esponente di spicco del Pd, partito di maggioranza. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove il conduttore critica l'esecutivo sia per la gestione dell'emergenza coronavirus sia per le scarcerazioni dei boss che tanto stanno facendo discutere (e che, in controluce con le dichiarazioni di Nino Di Matteo a Non è l'Arena, hanno messo in profonda difficoltà Alfonso Bonafede). "Come posso affidarmi a certe persone incompetenti nella task force creata per il coronavirus che hanno gestito la liberazione di Zagaria?", chiede Giletti a Martina. Dunque, aggiunge: "Se la meritocrazia tanto sventolata porta persone che neanche gestiscono uno dei criminali più importanti nel nostro Paese, io alzo le mani". Da par suo, Martina, più che rispondere respinge la domanda al mittente: "Non capisco che cosa significhi mischiare il bisogno drammatico che c'è di proteggere il personale sanitario con un giudizio rispetto a un componente di una task force". Come detto, le risposte stanno a zero.

