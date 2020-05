Sondaggio Ixè, da Bianca Berlinguer è quasi pareggio tra Lega e Pd: le ultime cifre

06 maggio 2020 a

Cifre punitive per la Lega di Matteo Salvini. Si parla del sondaggio di Ixè realizzato per la puntata di Cartabianca andata in onda martedì 5 maggio, la trasmissione di Bianca Berlinguer dove il Carroccio viene sempre dipinto con numeri inferiori a quelli di tutte le altre rilevazioni. Si scopre così che il il Pd rimonta. Nicola Zingaretti sarebbe alle calcagna del Carroccio con una ascesa che piazza il suo partito al 22,9 per cento a soli due punti dalla Lega che è al 24,9 per cento, in calo dello 0,7 per cento. In leggero aumento rispetto a una settimana fa, anche gli alleati del Movimento 5 Stelle che raggiunge il 16,8 con un +0,4 per cento. Stessa sorte anche per Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni guadagna 1,8 punti ottenendo un 13,8 per cento.

In controtendenza rispetto alle altre rivelazione è Forza Italia. Silvio Berlusconi perde lo 0,7 e va al 7,2 per cento. Anche la Sinistra perde e scende a 2,8 per cento. Per non parlare di Matteo Renzi che cala ancora. Italia Viva si posiziona al 2,6 per cento con un -0,3. Più Europa al 2,1, Europa Verde al 2 e Azione all′1,1.

