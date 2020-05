Sondaggio Masia, crollo per Giuseppe Conte: solo il 5% del campione è "molto soddisfatto" da quanto fatto contro il coronavirus

07 maggio 2020 a

"Quanta fiducia hai nel governo?". Presto detto: pochissima. È questo la conclusione del sondaggio di Fabrizio Masia realizzato per Agorà. Gli italiani che ripongono molta fiducia nell'esecutivo, al 7 maggio, sono solo il 5 per cento, quelli che sono abbastanza soddisfatti il 31 per un totale di giudizi positivi che tocca il 36 per cento. Pochino. Anzi, proprio poco.

Cifre, quelle del direttore di Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3, che si dimostrano nettamente inferiori rispetto a chi nutre sentimenti negativi (45 per cento) nei confronti dell'operato di Giuseppe Conte e compagni giallorossi. Tra chi si fida poco del governo c'è il 22 per cento, chi invece è ancora più drastico (non si fida per nulla) c'è il 23 per cento. Non è però una novità. La pandemia, seppure ha dimostrato la necessità dei cittadini di unirsi intorno a un leader, ossia il premier, non ha mai premiato l'esecutivo. I ritardi nella gestione del coronavirus e i numerosi screzi all'interno della maggioranza non hanno giovato. E gli italiani hanno agito di conseguenza.

